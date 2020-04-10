انفراجة غير مكتملة في أزمة انخفاض أسعار النفط

2020/04/10 | 14:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق النهائي لمجموعة “#أوبك” لخفض الإنتاج العالمي بواقع عشرة ملايين برميل يومياً، والذي أبرم أمس الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.ونقلت…

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