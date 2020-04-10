بالصور..هكذا يحارب الجيش الاسباني كورونا

2020/04/10 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الجيش الاسباني، اليوم الجمعة، رفع عدد جنوده المكلفين بانشاء مستشفيات عاجلة لمواجهة انتشار وباء كورونا.وقالت تقارير صحفية ان “الجيش الاسباني كلف 6 الاف عنصر ببناء مستشفيات مؤقتة وتعقيم دور اقامة كبار السن ونقل الجثث وغيرها من المهام”.

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