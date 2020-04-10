2020/04/10 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، عن تحديد الـ 20 نيسان الجاري موعداً لانطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات وسط وجنوب البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تحدد موعد تسويق الحنطة في الجنوب والوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تحدد موعد تسويق الحنطة في الجنوب والوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).