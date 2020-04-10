بيرول يأمل في أن يعيد اجتماع مجموعة العشرين الاستقرار لأسواق النفط

2020/04/10 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يأمل أن يعيد اجتماع لمجموعة العشرين يوم الجمعة الاستقرار لأسعار النفط، إذ تتضرر أسعار الخام بشدة من أزمة فيروس كورونا وخلافات بين دول منتجة للنفط.

وقال بيرول في بيان يوم الجمعة ”بعد الخطوة الترحيبية التي أُعلنت خلال الليل من بعض الدول المنتجة، أتطلع لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين الاستثنائي اليوم.



ويحدوني الأمل في أنه سيعيد بعض الاستقرار الضروري جدا لأسواق النفط“.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس على خلفية شكوك في كون اتفاق بين أوبك وحلفائها لتنفيذ تخفيضات قياسية في إمدادات النفط كافيا لتعويض الانهيار في الطلب العالمي على الوقود نتيجة جائحة فيروس كورونا.

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