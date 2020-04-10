مارادونا وميسي يستعرضان مهاراتهما .. فمن الأفضل؟

2020/04/10 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

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يعد الثنائي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي، من أفضل اللاعبين على مدار التاريخ، وبخلاف أنهما من دولة واحدة، فقد تشاركا أيضًا في اللعب لبرشلونة، حيث قدما أداء رائعًا وسجلا أهدافًا ساحرة بقميص البلوجرانا..



شاهد في هذا الفيديو أفضل لمسات ثنائي التانجو مع الفريق الكتالوني.

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