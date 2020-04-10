كوتينيو يُفضل العودة للبريميرليج

2020/04/10 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وكيل أعمال فيليب كوتينيو، أن النجم البرازيلي يفضل العودة إلى البريميرليج في يوم من الأيام، فاتحًا في الوقت ذاته الباب أمام جميع الاحتمالات.

ويقضي كوتينيو حاليًا فترة إعارة في صفوف بايرن ميونيخ الألماني قادمًا من برشلونة الإسباني، ومن المستبعد أن يفعل العملاق البافاري خيار شراءه بصورة نهائية.

وقال كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو في هذا الشأن بحسب ما نقل موقع “سكاي سبورتس” أنا في حقيقة الأمر من مشجعي آرسنال، وهذا ليس سرًا، ومع ذلك لا أضع أي تفضيلات للاعبين بشأن انتقالهم للأندية، لا أحاول إجبار أي لاعب على الانتقال لنادي بعينه، كل شيء يبقى ممكنًا”.

وأضاف “عقب خوضه (كوتينيو) مباراة في دوري أبطال أوروبا في إنجلترا، تحدثنا كثيرًا عنها، دائمًا ما أستمتع باللعب في البريميرليج، وبالطبع سيحب فكرة العودة إليه من جديد”.

وتابع “لكن يبقى السؤال، كيف ستكون الظروف الاقتصادية لجميع الأندية بما فيها برشلونة وأندية البريميرليج عقب نهاية الوباء الحالي؟”.

ويحرص جورابشيان، على التحدث مع لاعبيه المتواجدين في العزل الذاني من ويليان وكوتينيو وديفيد لويز وأوسكار على الأقل مرة واحدة كل يومين، وعن ذلك قال: “الجميع يرغب في البقاء آمنًا والتمتع بالصحة والعودة إلى التدريبات، الكل يحاول التحلي بالإيجابية”.

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