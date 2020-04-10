نائب رئيس برشلونة المستقيل : خزينة النادي تعرضت للسرقة

2020/04/10 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه إميلي روسود نائب رئيس برشلونة، الذي أعلن استقالته في الساعات الماضية، ضمن 6 من أعضاء مجلس الإدارة، اتهامات بوجود سرقة لخزية النادي.

وقال روسود، خلال تصريحاته لإذاعة “RAC1” الكتالونية “أعتقد أن شخص ما وضع يده في خزينة النادي”.

وأضاف “تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو”.

وتابع “من المتهم؟ بالتأكيد شخص ضمن مجلس الإدارة، ولا أعرف من هو، لكن يمكن أن يكون لديك شكوك”.

وأشار روسود إلى أن 3 أعضاء آخرين في مجلس الإدارة يفكرون في تقديم استقالاتهم، مما يُهدد الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

يُذكر أن تلميحات روسود حول الشركة المذكورة، تعود لأزمة اندلعت في فبراير/شباط الماضي، بعدما أفاد تقرير صحفي أن الشركة تدير حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه نجوم الفريق وبعض الأشخاص المرتبطين بالنادي.

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