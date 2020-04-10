إصابة سبعيني بفيروس كورونا في كركوك

2020/04/10 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شخصت محافظة كركوك، الجمعة، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع اعداد الإصابات الى 24.

وقال برهان عمر رشيد عضو خلية الازمة في كركوك، في تصريح لـشفق نيوز، ان اللإصابة الجديدة لرجل سبعيني ملامس للمصاب السابق بشتوان في منطقة الشورجة الذي اصيب في الاسبوع الماضي.ولفت رشيد الى ان الإصابات في المحافظة كانت على النحو الآتي: الاصابات الكلية بلغت ٢٤ حالة، وحالة وفاة واحدة، في حين جرى شفاء 10 اشخاص، وبلغ مجموع المصابين في الحجر الوبائي ١٣ فردا و مجموع الذين جرى فحصهم ٢٣٥ اما مجموع المشتبه باصابتهم فهو ١٨٠.

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