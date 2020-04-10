التجارة تحدد موعداً لتسويق نحو 5 ملايين طن من الحنطة في الوسط والجنوب

2020/04/10 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الجمعة (10 نيسان 2020)، تحديد يوم 20 نيسان الجاري موعدا لانطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات وسط وجنوب البلاد .

وقال العاني في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، إن"ملاكات وزارة التجارة بدأت استعداداتها الكاملة لانطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة من خلال تهيئة مواقع الخزن المغطاة والمكشوفة فضلا عن تهيئة الميازين الجسرية واجراء مناقلات لفاحصي المختبر واستحداث المراكز التسويقية في عدد من المناطق في ضوء الحاجة الفعلية وقربها من مواقع الانتاج لمساعدة الفلاحيين والمزارعيين على تسليم المحصول بطريقة سريعة ودون عراقيل".

واشار الى"تشكيل لجنة تسويقية عليا للاشراف على حملة تسويق المحصول تضم في عضويتها جهات ساندة منها الجمعيات الفلاحية ووزارة الزراعة وممثل مكتب رئيس الوزراء بهدف تذليل المعوقات وايجاد اليات تتيح للفلاح العراقي تسليم المحصول من دون منغصات او عقبات فضلا عن التنسيق العالي لجميع اجهزة الدولة سواء في الوزارات او المحافظات".

واضاف، ان"هناك تعاون مشترك بين وزارتي التجارة والزراعة لانجاح الموسم التسويقي وتطبيق الخطة الزراعية المعلنة واستلام كافة ماورد فيها من كميات استنادا لارقام موضوعة من الشعب الزراعية في كل منطقة جغرافية من مناطق البلاد".

وبشأن التوقعات للكميات التي سيتم تسويقها، اوضح وزير التجارة، انه"بناء على المخطط في الخطة الزراعية تشير الى تفاؤل كبير في الكميات التي تسوق نتيجة التوسع في زراعة مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية والاهتمام الذي اولته الحكومة للقطاع الزراعي من خلال الالتزام بدفع المبالغ ومستحقات الفلاحين بعد 48 ساعة من استلام المحصول وبيان نتيجة الفحوصات المختبرية التي تجري على نوعياته".

من جانبه اعلن حسنين مهدي مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة افتتاح ابواب المراكز التسويقية في محافظات الوسط والجنوب ستكون في العشرين من نيسان الحالي، مشيرا الى انه"تم تهيئة كافة المستلزمات لانجاح الموسم التسويقي من خلال تهيئة الميازين الجسرية والمخازن والمختبرات والفرق المعنية بالمتابعة فضلا عن لجان ادارية ورقابية تتابع اليات التسويق بما يسهم في معالجة الاشكاليات ووضع البدائل التي تسهم في انجاح الموسم التسويقي".

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