النجف تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/10 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة (10 نيسان 2020)، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الم...





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