2020/04/10 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة (10 نيسان 2020)، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة (10 نيسان 2020)، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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