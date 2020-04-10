بارتوميو في خطر .. سيناريو جديد سيطيح مبكرا برئيس نادي برشلونة

2020/04/10 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد إيميلي روسود نائب رئيس برشلونة الإسباني المستقيل من منصبه على هناك ثلاثة أعضاء آخرين داخل مج...





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