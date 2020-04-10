استقالة جماعية في إدارة برشلونة

2020/04/10 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية أن 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تقدموا بالاستقالة، مؤكدين أن النادي سيواجه تحديات مستقبلية وأنهم ليسوا على استعداد لمواجهتها في ظل القيادة الحالية للنادي.وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن “الاستقالة الجماعية شملت نائبي رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو، إميلي روسود وإنريكي تومباس، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس وماريا […]

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