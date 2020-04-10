صحة النجف : تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/10 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت دائرة صحة النجف، تسجيل ( 3 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا اليوم الجمعة بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء ( 132) فحصاً مختبرياً.واوضح اعلام الدائرة بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -257 حالة مؤكدة123 شفاء5 حالات وفاة .

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