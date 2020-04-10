بغداد : الوضع الغذائي في العاصمة مؤمن

2020/04/10 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت محافظة بغداد ان الوضع الغذائي في العاصمة مؤمنٌ مع استمرار اجراءات المحافظة في مساندة الاجهزة الحكومية الاخرى للحد من تفشي كورونا .وأفاد محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح صحفي باستمرار إجراءات المحافظة في مساندة الأجهزة الحكومية الأخرى لمواجهة أزمة كورونا، موضحاً أنَّ من بين الإجراءات التنسيق مع جميع المسؤولين الأمنيين في مداخل بغداد من أجل تسهيل حركة المركبات التي تحمل المواد الغذائية لتفادي حصول أية أزمة أو نقصٍ في الإمدادات.وأضاف إنَّ "هذه الإجراءات تتزامن أيضاً مع الزيارات الميدانيَّة التي تجريها فرق تابعة للمحافظة الى الأسواق والمحال التجاريَّة ضمن حملات مكثفة لمراقبة أسعار المواد الغذائية وعدم التلاعب بها، مؤكداً أنَّ هناك "التزاماً كبيراً من قبل التجار بالقرارات والضوابط التي أصدرتها الجهات الحكوميَّة للحد من رفع الأسعار".وفي شأن آخر، فقد أسهمت المحافظة بتوفير أماكن خاصة لحجر حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وإسناد جهود وزارة الصحة في هذا المجال، مشيراً الى أنَّ "هناك خطة لتخصيص أماكن في كل منطقة تسع 250 شخصاً وتتوافر على خدمات فندقيَّة من أجل السيطرة على الوباء ومنع انتشاره".

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