2020/04/10 | 15:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع النيابية للمربد: من يريد أو يحاول أن يروج للخروج بتظاهرات فلن نسمح له في ظل الوباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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