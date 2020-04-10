العزاوي : حضور قادة الكتل السياسية أثناء تكليف الكاظمي دليل دعمها له

2020/04/10 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو تحالف القوى العراقية النائب عبد الخالق العزاوي، أن حضور ممثلي قادة الكتل السياسية أثناء تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، هو إشارة الى وجود دعم سياسي للمكلف الجديد.

وقال العزاوي في تصريح إن حضور قادة كتل وممثلي قوى سياسية عراقية، من أغلب الأطياف الى قصر السلام لمتابعة وقائع تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دليل على رغبتها بالإسراع بتشكيل الحكومة وحسم ملف الكابينة الوزارية من خلال تقديم الدعم السياسي للكاظمي، مشيرا الى أن عدم التوافق سيضر بالعملية السياسية، ويعطي رسالة سلبية للرأي العام، خاصة بعد اعتذار اثنين من الشخصيات عن تشكيل الحكومة.

وأضاف العزاوي أن مهمة الكاظمي ليست سهلة في ظل التجاذبات السياسية والمشكلة تكمن في الجولة المقبلة، وهو تحقيق التوافق السياسي الذي يؤمن تمرير الحكومة تحت قبة مجلس النواب.

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