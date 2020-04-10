صحف إنجلترا تعرض خطة مذهلة لإنقاذ البريميرليج

2020/04/10 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بالدعوات المتواصلة لنجوم البريميرليج من أجل الموافقة على تخفيض أجورهم، إلى جانب تسليط الضوء على الخطة الجديدة لاستئناف المباريات.

وعنونت صحيفة “ذا صن”: استعد لخوض 433 مباراة في 56 يومًا..



خطة جديدة مذهلة لإنهاء الموسم”، وذلك في إشارة إلى الخطة الجديد لإنهاء الموسم في إنجلترا بإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

ويعود اللاعبون للتدريبات يوم 16 مايو/آيار المقبل وتستأنف المباريات مع بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

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