اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 10-4-2020 الجمعة

2020/04/10 | 15:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار ارتفاعا اليوم الخميس .وبلغ سعر البيع بمكاتب الصيرفة مابين 125الف دينار للمئة دولار .وسعر الشراء 124الف دينار للمئة دولار.ومن اسباب ارتفاع الدولار غلق بورصة الكفاح بسبب حظر التجوال .

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