2020/04/10 | 15:43 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495 ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495
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تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495 ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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