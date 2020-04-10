2020/04/10 | 15:43 - المصدر: الغد برس

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تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495

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تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في إسكتلندا والإجمالي يرتفع إلى 495

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