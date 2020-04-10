2020/04/10 | 15:45 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [[كركوك-اين]أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة إمرأة داخل الحجر الصحي في محافظة كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة ثلاثينية في الحجر الصحي بكركوك
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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