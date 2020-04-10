وفاة ثلاثينية في الحجر الصحي بكركوك

2020/04/10 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [[كركوك-اين]أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة إمرأة داخل الحجر الصحي في محافظة كركوك.

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