2020/04/10 | 15:45 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإيرانية: تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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