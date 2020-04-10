2020/04/10 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، عن تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإيرانية: تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإيرانية: تسجيل 122 وفاة و1972 إصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).