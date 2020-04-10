Ahewarorg - #سعيد_العليمى - سعيد العليمى - المثقفون المصريون ومناهضة التطبيع فى عهد السادات - 1

2020/04/10 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى المثقفون المصريون : جيل الطموحات التى لم تعرف التوقفرؤية من داخل الحركة السياسية الوطنية في مصر إخترق المثقفون المصريون فى العامين الاخيريين على وجه التخصيص جدار الصمت الذى أقامته السلطة الحاكمة فى مصر من خلال اجهزتها الصحفية والاعلامية والادبية المعادية للثقافة الوطنية ، رغم كل ما يدور فى باطن الحركة الثقافية فى مصر الذي يعكس وجوها متعددة من تفاوت ونمو وتطور القوى السياسية المختلفة حتى أص......

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