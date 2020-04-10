هولندا تسجل 155 وفاة بكورونا والاصابات تتجاوز الـ 1300

2020/04/10 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الجمعة، بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا الم...





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