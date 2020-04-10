ارتفاع معدل البطالة إلى 13،8% في تركيا والمعارضة تنتقد الإجراءات

2020/04/10 | 16:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وحتى شهر شباط/ فبراير من العام الحالي من نسبة 13،7% إلى 13،8%.تسبب ذلك بتوجيه انتقادات…

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