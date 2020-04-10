محلل استراتيجي: الزرفي تلقى ضربات قاضية وهذه مهام حكومة الكاظمي

2020/04/10 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال الباحث في الشؤون الامنية والسياسية هشام الهاشمي، اليوم الجمعة، ان الجهود التي عملت على دعم المكلف السابق بمنصب رئيس الوزراء عدنان الزرفي وصلت حالة اليأس، وفيما اشار الى ان مكاسب ائتلاف دولة القانون صممت تحالفاً استراتيجياً مع الكرد والسنة، ذكر بأن للكاظمي سياسة سلمية تنتهج “الباب المفتوح”.الهاشمي ذكر في سلسلة […]

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