صحة النجف تعلن الموقف الوبائي في المحافظة

2020/04/10 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي في المحافظة من حيث عدد الإصابات الكلي بفايروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “الموقف الوبائي في محافظة النجف الى هذه اللحظة، هو 257 إصابة مؤكدة، و124 حالة شفاء”.وأشارت الى أن “عدد الوفيات الكلي في المحافظة بلغ خمس حالات”، […]

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