هل يختفي كورونا بارتفاع درجات الحرارة؟

2020/04/10 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول الربيع في جميع أنحاء العالم، يأمل جميع المعزولين ذاتبا في منازلهم في أن يضع الطقس الدافئ حدا لتفشي فيروس كورونا.لكن الخبراء كشفوا حقيقة هذه النظريات، وحذروا من أن فيروس كورونا “لن يختفي مع الطقس الدافئ”.وكتب أعضاء الأكاديمية الوطنية للعلوم رسالة إلى البيت الأبيض، توضح أن […]

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