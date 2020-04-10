صحة اربيل تصدر توضيحاً على خبر لشفق نيوز وتحذر الأهالي

2020/04/10 | 16:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الجمعة، توضيحاً على فيديو نشرته شفق نيوز مسرب من مشتشفى رزكاري في اربيل ، يظهر مصابين بفيروس كورونا يتجولون في ردهات المستشفى الذي تم تخصيصه لحالات الإصابة والحجر الصحي.وبحسب معلومات خاصة لشفق نيوز، فان اغلب المحجورين كما اظهر الفيديو هم اقرباء صاحب مجلس عزاء حي كاريزان في اربيل والذي تسبب بإصابة اكثر من 100 شخص بالفيروس.وبهذا الصدد ذكرت صحة اربيل في بيان، "لاتصدقوا الذين ظهروا في الفيديو وهم ينكرون وجود اعراض مرض عليهم، فهذا رأي خاطئ وخطر للمجتمع".واضاف "ان ما ورد في الفيديو تشجيع للمواطنين بعدم الاخذ بنظر الاعتبار الوقاية من هذا الفيروس الخطير الذي يغزو العالم".وتابع البيان "نطالب من المواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية وان لايكون هذا الفيديو سببا في عدم الاهتمام بالتعليمات الصحية وان يتعرضوا بعدها لاسامح الله الى كارثة انسانية، فمن الصروري ان نحذر المواطنين الايقعوا في شبكة هذه الافكار الخاطئة ونؤكد مرة اخرى على ضرورة الالتزام باجراءات الحماية".وكان الدكتور بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل اكد لشفق نيوز، أن اكثر من 80‎%‎ من الاشخاص المحجورين في مستشفى رزكاري من اصل 139 اوضاعهم جيدة وليست لديهم اعراض الإصابة، كما لا توجد حالات حرجة لكن يجب ان يكونوا تحت المراقبة الطبية.وبشأن ما ورد في الفيديو الخاص بشفق نيوز، قال موسى، "فعلاً انهم يتجولون بشكل طبيعي ولايشعرون بالاعراض، او هي خفيفة عليهم، لكنه حذر من اعراض مفاجئة أو تدهور في حالة المصابين الصحية.شفق نيوز، استعرضت الفيديو- قبل النشر- مع طبيب مختص بالامراض الوبائية، واكد "ما اشاهد كارثة لا علاقة له بالاجراءات المشددة التي يتبعها اقليم كوردستان للوقاية ومكافحة الفيروس".واضاف، "الحجر الصحي لا يكون بهذه الطريقة بأي شكل من الاشكال، ولأي مرحلة إصابة كانت، بكل الأحوال هذا اسلوب خاطئ يجب ان يتم تصحيحه بشكل عاجل".وقال "هذا خرق كبير".

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