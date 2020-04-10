تسجيل أقل حصيلة وفيات كورونا في إسبانيا خلال الأيام الـ17 الماضية

2020/04/10 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الصحية في اسبانيا، عن تسجيل انخفاض بعدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الاسبانية إلى تسجيل ستمائة وخمس حالات وفاة فقط منذ يوم امس، في حصيلة تعتبر الأقل خلال الأيام السبعة عشر الماضية، مبينة ان العدد المنخفض من الضحايا لم يمنع الحصيلة الكلية للوفيات، من الارتفاع إلى خمسة عشر الفا وثمانمائة وثلاثا وأربعين حالة، فيما ارتفع عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى مئة وسبعة وخمسين الف مصاب بالعدوى.

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