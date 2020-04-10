العراق... تحالف الصدر يعلن دعمه للكاظمي

2020/04/10 | 16:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "سائرون" العراقي، الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة مصطفى الكاظمي بعيدا ...

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