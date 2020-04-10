شاهد كيف تعرّض ماكرون للصدمة خلال زيارته لأحد المراكز العلمية للبحوث في باريس

2020/04/10 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته لأحد المراكز البحثية في باريس، حيث سأل الأطباء من أين أنتم وكانت الإجابة أغلبهم من المهاجرين من دول لبنان، مالي، بوركينا فاسو، فرنسا(ليون)،الجزائر، السنغال، المغرب، تونس.ماكرون يلتقى بفريق من الأطباء فى فرنس ويسألهم من أين أنتم؟ كانت الإجابة المفاجأة: لبنان، مالي، بوركينا فاسو، فرنسا(ليون)،الجزائر، […]

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