اليمن.. تسجيل 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا

2020/04/10 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليمن، أعلنت السلطات الصحية في هذه البلاد عن رصد أكثر من 100 حالة اشتباه بالفيروس.

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