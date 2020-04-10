رسالة من التربية.. صالح الحمداني

2020/04/10 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: صالح الحمداني – الطبقة السياسية.– الاحزاب كافة.– نقابة المعلمين العراقيين.– السيد المكلف لرئاسة الوزراء.لسنوات طوال بقيت وزارة التربية صاحبة الشأن الكبير والملاك الاكبر ومصنع بناة الوطن ومستقبل العراق حقل تجارب للجهات السياسية, وحصة ترقيعية لهذا الحزب أو تلك الكتلة, مررت فيها اكثر الصفقات الفاسدة, وتلاعب الفساد بمستقبل التلاميذ والطلبة, استهلكت […]

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