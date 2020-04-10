مسعود بارزاني يطالب بالتحقيق بحالة اعتداء على امرأة كوردية معاقة على يد الحشد

2020/04/10 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة بالتحقيق في اعتداء قوات الحشد الشعبي على امرأة كوردية معاقة في ناحية بردي التابعة لمحافظة كركوك.

وقال بارزاني في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "نشر قبل أيام نبأ عن اعتداء قوات الحشد الشعبي والشرطة العراقية على سيدة كوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلة كوردية ذات دخل محدود عند نقطة تفتيش في ناحية بردي".

وطالب بارزاني، الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بـ"إجراء تحقيق مشترك لهذا الاعتداء الدنيء ومعاقبة مرتكبيها"

تتمة..

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