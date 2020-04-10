2020/04/10 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

في ظل الأعداد الضخمة لحالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وخاصة في نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، وثقت صور التقطتها طائرة من دون طيار "درون"، عمليات دفن في مقابر جماعية بالولاية.

وظهر في الصور مجموعة من الرجال وهم يرتدون ملابس واقية، ويكدسون توابيت في حفرة ضخمة، بجزيرة هارت التابعة لنيويورك.

ومنذ نحو 150 عاما، يتم دفن الأشخاص الذين لا أقرباء لهم، أو غير القادرين على تحمل نفقات الدفن، في هذه المقبرة، لكن نتيجة انتشار وباء كورونا في نيويورك ووفاة الآلاف به يوميا، فإن الدفن أصبح بشكل جماعي.

وقال المتحدث باسم حاكم نيويورك، فريدي غولدستين: "على مدار عقود استخدمت جزيرة هارت لدفن الأشخاص الذين توفوا ولم يطالب أي من أقربائهم باستلام جثثهم.



سنواصل استخدام الجزيرة بنفس الطريقة خلال هذه الأزمة (كورونا)".

وأضاف: "من المرجح أن الأشخاص الذين يموتون بكورونا وتنطبق عليهم هذه المواصفات سيتم دفنهم في الجزيرة خلال الأيام المقبلة"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وعادة ما تتم عمليات الدفن في المقبرة مرة كل أسبوع، لكن بسبب كورونا، فإنها وصلت إلى 5 مرات في الأسبوع.

والخميس، سجلت ولاية نيويورك 10 آلاف إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 159937، توفي منهم 7 آلاف.

وتعد هذه الأرقام أكبر من تلك التي سجلت في دول بأكملها تضررت من الفيروس، مثل إسبانيا التي شهدت 153 ألف حالة، وإيطاليا حيث أصيب 143 ألف شخص، والصين التي أصيب فيها 82 ألف شخص بكورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة ككل، سجلت 462 ألف إصابة، و16500 وفاة بوباء "كوفيد 19".

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وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموقف الوبائي في محافظة النجف الى هذه اللحظة، هو

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