2020/04/10 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

تأكدت في العالم حتى الآن إصابة أكثر من 1.5 مليون شخص بفيروس كورونا، بواقع 19 مصابا بين 100 ألف إنس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا في العالم.. زيادة الإصابات بواقع 50٪ والوفيات 70٪ خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا في العالم.. زيادة الإصابات بواقع 50٪ والوفيات 70٪ خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).