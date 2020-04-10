Ahewarorg - #إلهام_مانع - إلهام مانع - عن العنصرية لدينا! إلى من عايرت ناشطة يمنية مخضرمة بهوية أمها الوطنية

2020/04/10 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع عن العنصرية لدينا! إلى من عايرت ناشطة يمنية مخضرمة بهوية أمها الوطنيةيحدث أن تشعر بالغضب.غضب لاسع.تستشعره كطعم العلقم في فم من ذاق مراره العنصرية في بلداننا.وانا لسعني ذلك الغضب، جعلني اجفل، وتحديداً عندما قرأت كلمات تلك التي تعيش في كندا، تسمي نفسها ناشطة حقوقية تدعو إلى السلام، ثم تعاير يمنية مثلها بهوية والدتها الوطنية.كأنها شتيمة! ذكرتني بذلك الذي يسمي نفسه باح......

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