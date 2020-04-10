وزراء طاقة مجموعة العشرين بدأوا بحث تخفيضات إنتاج النفط

2020/04/10 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدران بالقطاع إن وزراء الطاقة بمجموعة العشرين بدأوا محادثات عن بعد اليوم الجمعة لمناقشة كيف يمكنهم مساعدة أوبك وحلفائها لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط.

تسعى السعودية وروسيا وحلفاؤهما، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، لخفض إنتاج النفط بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية وسيدفعان الولايات المتحدة ومنجين آخرين خارج أوبك+ صوب خفض خمسة بالمئة أخرى.

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