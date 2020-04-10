2020/04/10 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن دفن 34 جثماناً لاشخاص توفوا بفيروس كورونا.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “اللواء الثاني في الحشد أنجز دفن 34 جثمانا من ضحايا كورونا في النجف الأشرف”.وبين ان “الدفن تم حسب الطرق الشرعية والطبية المطلوبة وتجري كافة الاعمال الواجبة والمستحبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن دفن 34 جثماناً من ضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن دفن 34 جثماناً من ضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).