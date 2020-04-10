2020/04/10 | 16:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).