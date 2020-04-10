الحشد يعلن دفن 34 جثماناً من ضحايا كورونا

2020/04/10 | 16:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن دفن 34 جثماناً لاشخاص توفوا بفيروس كورونا.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللواء الثاني في الحشد أنجز دفن 34 جثمانا من ضحايا كورونا في النجف الأشرف".

وبين ان "الدفن تم حسب الطرق الشرعية والطبية المطلوبة وتجري كافة الاعمال الواجبة والمستحبة قبل وأثناء وبعد الدفن من قبيل التكفين والصلاة وزيارة الأئمة الأطهار والتلقين".

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