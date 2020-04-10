الربيعي يرجح تمرير حكومة الكاظمي في البرلمان

2020/04/10 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرجح النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الجمعة، تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، حال عرضها داخل مجلس النواب، داعيا الكتل السياسسة الى الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الكابينة الجديدة.وقال الربيعي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "المعطيات السياسية القائمة تؤشر بوصلتها بشكل كبير على منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان، في جلسة منح الثقة التي سيعقدها مجلس النواب".واضاف ان "الظروف الصعبة والازمات التي يمر بها البلد، لا تتحمل تعقيد المشهد السياسي أكثر، خصوصا وأن هناك مهاما كبيرة تنتظر الكاظمي، والكتل السياسية".وشدد على "ضرورة ترك حرية اختيار الوزراء للرئيس المكلف، بعيدا عن الضغوط السياسية ومبدأ المحاصصة".

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