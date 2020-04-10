2020/04/10 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن الحشد الشعبي، دفن 34 جثماناً من وفيات وضحايا فيروس كورونا.

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