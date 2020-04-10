خبير في الدستور يقدم نصيحة إلى الرئيس المكلف

2020/04/10 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قدم الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، الجمعة، نصيحة إلى رئيسِ الوزراءِ المُكلَّف مصطفى الكاظمي، جاء في بيان صحفي للياسري، إنه ينصح رئيس الوزراء المكلف "أي مكلف" بأن "ليسَ مِن شأنِ المُكلَّفِ إلقاءُ الُخطبِ، ولا إجراءُ اللقاءاتِ التلفزيونيةِ، ولا اللقاءُ بسفراءِ الدولِ الأجنبيةِ ، ولا الاجتماعُ ببعضِ وزراءِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ ووزاراتها،ولا الحديثُ عن منهاجهِ الحكومي .."، مبينا أن هذه "بدعةٌ سيئةٌ تُنبئُ عن قِلَّةِ الخبرةِ ، وعدمِ إدراكِ وضعِ التكليف ؛ فالمُكلَّفُ ليسَ برئيسِ وزراء مِن الناحيةِ الدستوريةِ ، والإخفاقُ محتملٌ لكلِّ مُكلَّفٍ !!!".واضاف الياسري إنَّ "كلَّ ما على المُكلَّفِ القيام به يتمثَّلُ بالسعيِ الحثيثِ لتأليفِ الوزراةِ ابان المدةِ الدستوريةِ ، بعيداً عن الضجيجِ الإعلامي ، وبعدَ ذلكَ نيل ثقةِ البرلمان ؛ فإذا حازَ ذلكَ بَدَأ بمشروعهِ ومنهاجهِ ولقاءاتهِ وخطاباتهِ ..".

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