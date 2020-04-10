روحاني يعلن البدء بتطبيق خطة التباعد الإجتماعي بهدف إنعاش بعض المهن

2020/04/10 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن عزم بلاده تطبيق برنامج جديد للتعامل مع ازمة وباء كورونا.

واكد روحاني في تصريح، ان البلاد ستلجأ اعتبارا من يوم غد السبت، بتطبيق خطة اطلق عليها اسم التباعد الاجتماعي، مع فرض رقابة شديدة على تنفيذ التدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة وخلية مواجهة للوباء.

وجاء إعلان روحاني بعد اجرائه اتصالين مع وزيري الداخلية والصحة، وتشديده على ضرورة التنسيق بين الوزارتين للشروع بتطبيق الخطة، وإعادة النشاط لعدد من المهن ذات الخطورة الأقل، مع الأخذ بنظر الاعتبار التأكيد على مراعاة التعليمات الخاصة بأماكن العمل والأماكن العامة ووسائط النقل.

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