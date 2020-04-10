2020/04/10 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية عصر الجمعة الشريط الحدودي بين العراق وايران.وبحسب مراصد الزلازل العالمية، فان شدة الهزة 4.10 على مقياس ريختر وضربت المثلث الحدودي بين خانقين وجلولاء وكلار.ولم ترد على الفور معلومات اكثر بشأن الهزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية قرب خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية قرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).