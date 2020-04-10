الحشد الشعبي: اعتقال ارهابي قرب الحدود الاردنية السعودية

2020/04/10 | 16:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، اعتقال ارهابي بحوزته اسلحة ومنظومة انترنت في محافظة الانبار قرب الحدود الاردنية السعودية....

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