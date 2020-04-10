2020/04/10 | 16:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كوردستان توضح بشأن مقطع فيديو تم تسريبه من مستشفى في اربيل

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