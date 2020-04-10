مجلس الوزراء يدرس تخفيض كلف الانترنت والهاتف الجوال

2020/04/10 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يدرس مجلس الوزراء تخفيض كلفة الانترنت واجور الهاتف النقال.واظهرت وثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية كلفت وزارة الاتصالات، وهيئة الاعلام والاتصالات باعداد دراسة لخفض كلفة الانترنت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف .

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