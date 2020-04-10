وزير التخطيط: اتخذنا حزمة من القرارات لتفعيل أدوار القطاع الخاص

2020/04/10 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الجمعة، عن إصدار عدد من القرارات واتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز أدواره في مواجهة التبعات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان "تصفير الرسوم الجمركية، واعتماد التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي العراقي المتعلقة بتعزيز الأرصدة، وتسهيل عمليات الاستيراد للمواد والبضائع الحيوية في الجانبين الغذائي والطبي".وأضاف "وكذلك تخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بنسبة 50% من المصرف العراقي للتجارة".واشار الى أن "القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مؤخراً، ومن بينها إطلاق جميع الإعفاءات لتسهيل إجراءات دخول البضائع، وشمول مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف والمعجنات الجافة، والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص".وأكد الدليمي "استمرار الجهود المشتركة لفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع هيأة المنافذ الحدودية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات".وبين ان "التوجيهات صدرت إلى الملحقيات التجارية وجميع السفارات العراقية في الدول المصدرة للقيام بمساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن عبر الرسائل الإلكترونية لضمان سرعة وصول البضائع المستوردة".

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